Nicolato: «Abbiamo bisogno del sostegno dei tifosi»

L’Under 21 sarà impegnata contro l’Irlanda del Nord. Queste le parole del commissario tecnico Nicolato per presentare il match

L’Under 21 sarà impegnata contro l’Irlanda del Nord. Queste le parole del commissario tecnico Nicolato per presentare il match:

«Siamo venuti ad Ascoli superando tutta una serie di grandi difficoltà. Conosciamo la bellezza della città. Il calore dei tifosi potrebbe essere fondamentale per il nostro cammino. Ora abbiamo bisogno di un grande sostegno e sono certo che lo avremo. Sono sicuro che ci saranno tanti tifosi, per noi, come spero per la città, sarà una giornata importante».