Impallomeni: «Rischioso vendere Luis Alberto e Milinkovic. Sarri...»

Impallomeni ha fatto il punto sul calciomercato della Lazio, concentrandosi soprattutto su Luis Alberto e Milinkovic

Impallomeni ha fatto il punto sul calciomercato della Lazio, concentrandosi soprattutto su Luis Alberto e Milinkovic. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Tmw Radio:

«Per Milinkovic Lotito non credo si muova dagli 80 milioni, non credo si possa fare un’operazione alla Chiesa. Credo che voglia almeno una buona parte subito. Poi, nel caso in cui dovessero andar via il serbo e Luis Alberto, si andrebbe a cambiare il centrocampo più forte degli ultimi anni, dovendolo poi ricostruire all’interno di un ambiente non facilissimo. Sarri dovrà reinventare tutti e la pazienza a Roma non c’è».