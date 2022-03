Fiorentina, Igor: «Mercato? Io penso solo al campo. Il rinnovo...»

Igor è uno dei nomi accostati alla Lazio negli ultimi giorni. Il difensore però ha voluto fare chiarezza sul suo futuro

Igor è uno dei nomi accostati alla Lazio negli ultimi giorni. Il difensore però ha voluto fare chiarezza sul suo futuro. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni de Il Corriere dello Sport:

«Penso a giocare e a fare bene. Ora non mi preoccupo di chi può interessarsi a me. Io punto a essere un top player, ma gli unici ingredienti possibili per diventarlo sono il tempo e il lavoro, non certo le parole. Rinnovo? Io non sono quel calciatore che dice di essere pronto a firmare e poi invece non lo fa. Io posso solo esser grato di essere qui alla Fiorentina. Se mi proporranno di allungare questa mia avventura ne parleremo».