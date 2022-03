Calciomercato Lazio: Igor sostituto di Luiz Felipe? Le ultime sul difensore

Calciomercato Lazio: secondo Firenzeviola.it il club biancoceleste starebbe pensando al difensore per sostituire Luiz Felipe

In estate la Lazio dovrà tuffarsi sul mercato per sostituire Luiz Felipe, Patric e – probabilmente – Acerbi. Tra i tanti nomi che sono stati fatti (da Casale a Romagnoli) spunta anche quello di Igor. Il roccioso difensore brasiliano si è messo in mostra quest’anno con la magia della Fiorentina, attirando su di sé le attenzioni delle big.

Secondo Firenzeviola.it a maggio inizieranno i discorsi per il rinnovo del classe ’98 (che scade nel 2024) ma Juve e soprattutto Lazio sono alla finestra pronte ad approfittare in caso di fumata nera.