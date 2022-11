Giordano: «Occhio agli esterni del Monza. E su Immobile...»

Bruno Giordano ha detto la sua sulla sfida tra Lazio e Monza in programma domani. Queste le sue dichiarazioni

Bruno Giordano ha detto la sua sulla sfida tra Lazio e Monza in programma domani. Queste le sue dichiarazioni, rilasciate ai microfoni di Radiosei:

«Il Napoli è la dimostrazione che si può fare bene, anzi benissimo, con le idee. Nel calcio dei grandi fatturati, gli azzurri hanno abbassato i costi e migliorato i risultati. Poi è anche vero che il Napoli è la squadra che soffrirà di più la lunga sosta per i Mondiali, un po’ come la Lazio pre e post lockdown. Partita di domani? Il Monza gioca bene, anche se l’assenza di Sensi è molto pesante. Ritrovano Izzo, che è molto importante per loro e da grande equilibrio ad un squadra un po’ inesperta. Attenzione agli esterni, che spingono molto. A me Carlos Augusto piace molto, anche Mota. Parliamo di un 98,, che si sa muovere e che mi ricorda un po’ André Silva. Rischiare Immobile? Io penso sempre alla partita più vicina, quindi al Monza. Se la Lazio riuscisse a vincerla, arriverebbe a Torino con una classifica ottima e mentalmente nelle giuste condizioni. Se ha una ‘cartuccia da sparare’ prima della sosta, lo utilizzerei domani».