Giordano: «Immobile non deve dimostrare nulla»

Bruno Giordano ha analizzato la sfida di ieri con il Genoa, soffermandosi soprattutto su Ciro Immobile. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Radiosei.

PARTITA – «La vittoria di ieri con il Genoa è stata convincente. Per di più ora con l’arrivo della bella stagione ci saranno condizioni ideali per la qualità dei calciatori di Sarri. I biancocelesti hanno il vantaggio di aver molte frecce al proprio arco, potendo così diversificare».

IMMOBILE – «Non deve rispondere a niente, perché per lui parlano i numeri. Se fossi in lui neanche ne vorrei parlare. L’affetto del tifosi per lui è molto importante, ma a volte si ingigantisce un problema che non è importante. Nazionale? Secondo me continuerà a giocare. Mancini l’ha sempre tenuto in considerazione e sono i fatti dicono questo».