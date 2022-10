Giordano: «La Lazio vince grazie alla difesa. Dopo il vantaggio...»

Bruno Giordano ha analizzato il successo della Lazio sulla Fiorentina, elogiando in primis l’atteggiamento difensivo

Bruno Giordano ha analizzato il successo della Lazio sulla Fiorentina, elogiando in primis l’atteggiamento difensivo. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Radiosei:

«Devo dire che è stata una super partita quella di Firenze. A parte i primi 10′ non c’è stata storia. Mi è piaciuto l’atteggiamento difensivo della Lazio, se c’era da spazzare il pallone veniva fatto. La Fiorentina crea sempre molti pericoli, ma la difesa ha tenuto bene. Quella di ieri è stata una serata magica in cui è andato tutto bene e che ci proietta nuovamente al terzo posto. Le vittorie vanno pesate: per contesto e momento questa è importante».