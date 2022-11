Gabriele Corsi ha detto la sua su Roma-Lazio, derby che andrà in scena oggi alle ore 18 allo stadio Olimpico

Gabriele Corsi ha detto la sua su Roma-Lazio, derby che andrà in scena oggi alle ore 18 allo stadio Olimpico. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni de Il Messaggero:

PARTITA – «Il derby? Partirei con il fare i complimenti alla Roma per come ha giocato e ha vinto. Scaramanzia a parte, loro sono carichi e noi dobbiamo riscattarci»

ARBITRI – «Voglio proporre alla società di togliere la maglia biancoceleste e metterne una gialla, così almeno evitiamo che ogni volta ci sventolino le ammonizioni sotto il naso (ride, ndr). Scherzi a parte, bisogna vincere anche in queste situazioni avverse e credo che Sarri stia lavorando su questo»

SARRI – «Sono un sarrista militante. Quando la squadra gioca bene è uno spettacolo per chiunque vederla. Non mi sento di fare critiche su possibili aspetti che non funzionano. Il mister vede i calciatori giorno per giorno, sa lui quali sono le scelte migliori».

ASSENZE – «Immobile e Milinkovic? Parliamo dei due più forti che abbiamo. Sono contento però che saremo rappresentati da un calciatore ritrovato e soprattutto un tifoso come Romagnoli».