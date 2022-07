Filippo Celli: «Vi racconto il mio grande amore per la Lazio»

Il golfista Filippo Celli ha raccontato il suo grandissimo amore per la Lazio. Queste le sue dichiarazioni

Il golfista Filippo Celli ha raccontato il suo grandissimo amore per la Lazio. Queste le sue dichiarazioni, rilasciate ai microfoni de Il Corriere dello Sport:

«Non è facile seguire la Lazio. Infatti sono spesso in giro per gare o allenamenti, ma ogni

tanto durante i giri di qualifica controllo sul telefono i risultati. I coach non sono felicissimi, ma non posso non farlo».