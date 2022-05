Condò: «La Lazio può puntare a far bene in Europa»

Condò ha provato a guardare a quello che potrebbe essere il futuro della Lazio, parlando degli obiettivi della squadra di Sarri

Condò ha provato a guardare a quello che potrebbe essere il futuro della Lazio, parlando degli obiettivi della squadra di Sarri. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Sky Sport durante il post partita di Juventus-Lazio:

«Sarri è andato in Europa League. Il salto per la prossima stagione sarebbe l’ingresso in Champions, ma i biancocelesti potrebbe puntare ad andare il più avanti possibile in Europa League. Magari provare ad arrivare in semifinale. Però ovviamente se la rosa viene rinforzata. Potrebbe essere più semplice rispetto ad arrivare tra le prime quattro in Serie A».