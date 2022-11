Cesari: «Orsato mi ha convinto. E a El Shaarawy...»

L’ex fischietto Cesari ha detto la sua sull’arbitraggio nel derby di ieri di Orsato. Queste le sue dichiarazioni

L’ex fischietto Cesari ha detto la sua sull’arbitraggio nel derby di ieri di Orsato. Queste le sue dichiarazioni durante la puntata di ieri di Pressing:

«Molto molto bravo Orsato nel derby, ma soprattutto molto convincente. Lui sa di essere autorevole e deciso e nella situazione della caduta di El Shaarawy con vicino Cancellieri e in cui non c’è assolutamente nulla, lui è molto vicino, vede tutto benissimo e dice a Stefan alzati e cammina che stasera all’Olimpico ci sono io. Sono qua e vedo. In Italia in questo momento Orsato è il Cristiano Ronaldo degli arbitri».