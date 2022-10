Ceferin durissimo: «La Superlega non è calcio»

Il numero uno dell’Uefa Ceferin è tornato a parlare, dopo un po’ di tempo, di Superlega. Queste le sue parole

Il numero uno dell’Uefa Ceferin è tornato a parlare, dopo un po’ di tempo, di Superlega. Queste le sue parole, arrivate durante una sua visita in Argentina e riportate dal noto quotidiano spagnolo AS:

«Siamo qui per parlare di calcio e la Superlega non è calcio». Insomma, dichiarazioni che non hanno bisogno di interpretazioni e spiegazioni.