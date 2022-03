Catini: «Quella di oggi è la vittoria del gruppo»

L’allenatore della Lazio Women Catini ha analizzato la vittoria ottenuta oggi contro il Sassuolo. Queste le sue parole

L’allenatore della Lazio Women Catini ha analizzato la vittoria ottenuta oggi contro il Sassuolo. Queste le sue parole, riportate dal sito ufficiale

VITTORIA – «Quella di oggi è la vittoria del gruppo e della capacità di soffrire. Abbiamo preparato la sfida nei minimi dettagli e siamo stati bravissimi nel mettere in pratica tutto ciò che avevamo preparato in settimana, approfittando anche delle varie assenze delle nostre avversarie».

PERCORSO – «Stiamo crescendo, ci stiamo abituando al ritmo della Serie A. Questo perché stiamo affrontando formazioni che lottano per obiettivi diversi dai nostri. In ogni caso, vanno dati i meriti al Sassuolo che ci ha messo in grande difficoltà sia sotto il profilo del gioco che della fisicità. Oggi bisognava solo soffrire e lottare su ogni pallone e le ragazze ci sono riuscite».

SINGOLI – «Heroum è sempre scesa in campo per tutto l’arco della gara. io non sono mai riuscito a darle un po’ di recupero e soprattutto vederla in una posizione più avanzata dopo può offrire di più. Avremmo potuto soffrire sul gioco aereo, ma siamo stati bravissimi sfruttando poi l’arma delle sostituzioni. Anche Labate si è sacrificata entrando subito in partita. Le ragazze si stanno abituando anche a giocare in posizioni adattate e qui sta la nostra grande crescita».

WILSON – «Una figura come quella di Pino Wilson può insegnare tanto ai giocatori del presente e del futuro. È parte della storia di questa società, apparteneva ad un calcio con dei valori che oggi, a volte vengono persi. È un grande esempio per tutti noi e per le ragazze. Mi stringo nel dolore alla famiglia».