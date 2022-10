Casini: «Arbitri? Discussioni inevitabili. E sulla Serie A all'estero...»

Il presidente della Lega Serie A Casini ha parlato in una lunghissima intervista, toccando tantissimi temi

Il presidente della Lega Serie A Casini ha parlato in una lunghissima intervista, toccando tantissimi temi. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni de La politica nel pallone, in onda su Rai Radio Uno.

DIRITTI TV SERIE A – «Trasmettere di Serie A all’estero? Dobbiamo discuterne con Uefa e Fifa. Sarebbe una novità modello Nba, ma sicuramente è un tema che interessa alle squadre e se ne è già discusso.».

MINISTRO DELLO SPORT – «Ci sarà un lavoro collaborativo. Abodi è un professionista serio e che conosce le problematiche dello sport e del calcio. Ho avuto modo di conoscerlo come presidente dell’istituto del credito sportivo e si è impegnato anche sul mondo della cultura. Sono state adottate iniziative importanti anche in quel settore».

ARBITRAGGI – «Le discussioni sono inevitabili e forse andrebbero ridotte. Al ritiro degli arbitri a Sportilia ho potuto constatare la grande professionalità. Dobbiamo migliorare la comunicazione sulla complessità del lavoro dell’arbitro».

CONFRONTO CON PREMIER – «Ci vuole tempo per ridurre il gap con la Premier League. Al momento però è difficile prevedere una tempistica. La Premier è vista come un modello, però dobbiamo anche tenere conto del risultato della nazionale inglese. Cominciamo a vedere segni di ripresa dal declino, dobbiamo iniziare a ragionare su regole più ampie, non solo europee, anche sul tema salary cap. Più si pagano i giocatori, più si vince. È un circolo difficile da interrompere».