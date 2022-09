Brambati: «La Lazio deve fare il salto di qualità»

Brambati ha analizzato questo fine settimana di Serie A, soffermandosi anche sulle ambizioni della Lazio. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Tmw Radio:

«Fiorentina-Juventus è la partita in cui prevedo un segnale. Mi aspetto molto di più dalla Juve rispetto all’anno scorso, come mi aspetto di più da Roma e Lazio. Tutti e tre gli allenatori sono al secondo anno, tutti titolatissimi e presi per fare il salto di qualità. Il Napoli secondo me si è levato giocatori di personalità e ne ha presi altri giovani e Spalletti deve lavorare. Se il Napoli dovesse già arrivare tra le prime quattro sarebbe un gran successo».