Bizzarri: «Ho sempre avuto la concorrenza di portieri top»

Albano Bizzarri è tornato a parlare della sua avventura alla Lazio e della concorrenza con cui ha fatto i conti nei suoi anni in biancoceleste. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Tmw Radio.

MUSLERA E MARCHETTI – «Mi sono trovato davanti il miglior Muslera e poi Marchetti, quindi non posso lamentarmi. Dovevo lottare comunque con portieri che erano al top in quel momento. Mi sarebbe piaciuto avere la mia opportunità ma il calcio è questo. Si gioca sempre e solo in 11. Quando giochi in squadre come la Lazio sai che il tuo compagno sarà forte».

CARRIZO – «Il cambio dall’Argentina all’Europa non è mai facile. Lui era arrivato con aspettative molto alte, ma poi magari si sono avute delle complicazioni. Ci sono tante cose che influiscono in una esperienza. Poi ha fatto una buona carriera».

SCALONI – « Lui è molto intraprendente. Sicuramente è un ragazzo che ha avuto il coraggio, quando nessuno voleva prendere quella panchina. Si è circondato di persone di fiducia e si è preparato molto bene. Lionel ha costruito un bel gruppo da niente, lo aspetta una carriera da allenatore importante».