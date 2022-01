Bezzi: «Alla Lazio mancano giocatori. Ecco cosa servirebbe»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il giornalista Rai Gianni Bezzi ha fatto il punto sulla situazione in casa Lazio, soffermandosi sul mercato e sul futuro. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Tmw Radio:

«Per la Lazio doveva essere una partita in cui lavorare in prospettiva per la Coppa Italia. Passando il turno, ai quarti ci sarebbe il Milan e sarebbe una bellissima partita. E poi con l’Atalanta diventa una gara in cui fare punti. Contro la Salernitana era tutto scritto, visto che la squadra campana aveva 13 giocatori positivi e questo fa quasi tenerezza. Non è facile lavorare così. Ma anche ai biancocelesti mancano dei giocatori e se Immobile prende un raffreddore è un problema. E poi manca un difensore. Sarri ha già fatto dei nomi, ma vedremo se la società lo accontenterà. Un sostituto di Immobile non si è trovato, perché la Lazio ha sempre cercato parametri zero. Bisogna seguire le idee dell’allenatore e anche il sacrificio di Luis Alberto sarebbe giustificato. Ci vuole gente giovane e forze fresche»