Nazionale femminile, Bertolini: «Gruppo motivato, ma devo scegliere»

Milena Bertolini, commissario tecnico della Nazionale femminile, ha parlato in vista degli Europei di categoria. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Rai Sport:

«Ho visto un gruppo fortemente motivato. Stiamo lavorando duro con grande fame ed è questo che farà la differenza in questo percorso. Mi piace la qualità di queste ragazze, perché è davvero molto alta dal punto di vista tecnico e tattico. Le 23 che porterò all’Europeo devono dare la disponibilità di stare dentro al gruppo in vari modi. Per chi sarà titolare sarà più facile, ma sono le altre che dovranno mettersi a disposizione con il sorriso e farsi trovare sempre pronte. Devo dire che tutte stanno facendo bene e per me sarà molto difficile fare le scelte».