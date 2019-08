Diabolik, funerali blindati e lista per i cento partecipanti

Funerali blindati per Diabolik: il capo ultras degli Irriducibili sarà salutato domani nel Santuario del Divino Amore

I funerali di Diabolik hanno finalmente una data. Domani pomeriggio, alle ore 15, la famiglia Piscitelli potrà dare l’ultimo saluto a Fabrizio nel Santuario del Divino Amore, sulla via Ardeatina. La Questura e i parenti hanno trovato un punto di incontro nella giornata di ieri e, come riferito dal portale Corriere.it, è stato stilato l’elenco delle 100 persone ammesse alla funzione. Una lista di partecipanti che è solo una delle tante misure di sicurezza che il Questore – Carmine Esposito – predisporrà per lo svolgimento della cerimonia. I cari di Daibolik hanno espressamente richiesto la non partecipazione dei giornalisti e garantito che tutto si svolgerà in linea con l’ordine pubblico. Già da stasera si procederà allo sbarramento delle vie circostanti alla zona e alla rimozione di cassonetti e veicoli.

Il feretro verrà poi trasferito nel cimitero di Prima Porta.