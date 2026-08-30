Il Rennes accelera per Dia: c’è l’accordo con il giocatore, ora si tratta con la Lazio

Boulaye Dia è un obiettivo concreto del Rennes, il quale prova il colpo per riportare l’attaccante in Ligue 1. Ecco cosa filtra sulla trattativa

La Lazio deve fare i conti con un possibile movimento in uscita negli ultimi giorni di calciomercato. Il futuro di Boulaye Dia resta infatti in bilico e nelle ultime ore è arrivata un’accelerazione importante da parte del Rennes, deciso a provare a riportare l’attaccante senegalese in Ligue 1.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club francese avrebbe intensificato i contatti con la società biancoceleste per cercare di arrivare alla chiusura dell’operazione prima della fine della sessione estiva. La trattativa è quindi entrata in una fase più concreta, con il Rennes che vuole sfruttare gli ultimi giorni disponibili per assicurarsi il giocatore.

Il primo passo è già stato compiuto: la società transalpina avrebbe infatti raggiunto un’intesa totale con l’entourage di Dia, ottenendo il via libera dell’attaccante al trasferimento.

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Il Rennes ha il sì dell’attaccante senegalese

Il gradimento di Boulaye Dia rappresenta un elemento fondamentale nella trattativa. L’attaccante classe ’96 ha dato la propria disponibilità a tornare in Francia, dove ha già costruito una parte importante della sua carriera prima dell’arrivo in Italia.

L’accordo tra il Rennes e il giocatore permette quindi al club francese di concentrarsi sul secondo passaggio dell’operazione, quello più delicato: trovare un’intesa definitiva con la Lazio. La volontà del calciatore potrebbe agevolare il dialogo tra le parti, ma servirà comunque un accordo economico soddisfacente per permettere alla trattativa di andare in porto.

Dia, distanza ancora da colmare tra i club

Nonostante il passo avanti con il giocatore, resta ancora una differenza di vedute tra Lazio e Rennes per quanto riguarda le cifre e la formula del trasferimento.

La società francese dovrà infatti convincere il club biancoceleste con una proposta ritenuta adeguata dal direttore sportivo Angelo Fabiani, che nelle ultime settimane aveva valutato la possibilità di una cessione soltanto davanti a un’offerta importante. I contatti tra le due società proseguiranno nelle prossime ore per capire se ci saranno margini per ridurre la distanza e arrivare alla fumata bianca.

Dia, il futuro dell’attaccante resta ancora aperto

La situazione di Boulaye Dia rimane quindi uno dei temi principali del mercato della Lazio. Il giocatore è ancora a disposizione di Gennaro Gattuso, ma l’interesse concreto del Rennes potrebbe cambiare gli scenari nelle battute finali della sessione.

L’eventuale partenza del senegalese obbligherebbe la società biancoceleste a valutare anche possibili alternative offensive, mentre una mancata intesa con il club francese potrebbe portare alla permanenza dell’attaccante nella rosa capitolina.

Le prossime ore saranno decisive per capire se il pressing del Rennes porterà alla chiusura dell’affare o se Dia continuerà la sua avventura con la maglia della Lazio.