Convocati Lazio per il Genoa: la lista completa dei giocatori a disposizione dall’allenatore Gennaro Gattuso per la sfida dello stadio Olimpico

Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, ha diramato la lista dei convocati per il match che andrà in scena presso lo stadio Olimpico di Roma. La partita contro il Genoa di Daniele De Rossi, valevole per la seconda giornata del campionato di Seri A 2026-2027, si svolgerà dalle ore 20:45.

Lazio Genoa puoi vederla su DAZN: clicca qui per le offerte del momento

Tra i convocati figura Boulaye Dia nonostante ci sia il forte interesse del Rennes per l’ex giocatore di Villareal e Salernitana. In lista il nuovo attaccante dei biancocelesti Andrea Pinamonti e il difensore Josip Sutalo. La lista completa:

Portieri: Mandas, Motta, Renzetti;

Difensori: R. Bordon, Doekhi, Floriani M., Lazzari, Pedraza, Provstgaard, Romagnoli, Šutalo, Tavares;

Centrocampisti: Belahyane, Farcomeni, Frattesi, Przyborek, Rovella, Taylor;

Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Noslin, Pinamonti, Serra, Zaccagni.

Convocati Lazio: Romagnoli e Dia in lista nonostante il mercato. C'è Pinamonti 23

Ultimissime Lazio LIVE: il punto su Ratkov e Belahyane in uscita e la nostra intervista a Manfredini