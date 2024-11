Dia Lazio, sospiro di sollievo per Baroni in vista del rientro dopo la sosta: l’esito degli esami sulla malaria

Dia Lazio, sospiro di sollievo per mister Baroni in vista della partita con il Bologna che aprirà il rientro dei biancocelesti dopo la sosta nazionali

Archiviata la sosta per le nazionali con i rispettivi impegni delle squadre tra cui la Nations League, torna la serie A con la Lazio che vuole ripartire dove aveva lasciato ossia con i tre punti e vuole farlo subito con il Bologna. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Baroni potrà contare su Dia, il quale rischiava di non esserci per aver contratto la malaria, ma in base ad alcuni esami effettuati non risulta avere la malattia in questione. Il giocatore si è unito ad informare i suoi follower di quanto riscontrato dagli esami, oggi in occasione del suo compleanno