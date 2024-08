Dia Lazio, il senegalese è un nuovo giocatore biancoceleste: ECCO la formula e le CIFRE dell’operazione! Tutti i dettagli

Ieri la Lazio ha ufficializzato il colpo Dia, il giocatore infatti ha già svolto le visite mediche, la firma sul contratto fino al 2028 e il primo allenamento al centro sportivo di Formello.

La formula utilizzata sarebbe un prestito biennale con obbligo di riscatto (al verificarsi di alcune condizioni) per un totale di 11 milioni. Alla Salernitana verrà ceduto in prestito Fabio Ruggeri, difensore centrale classe 2004 ex Primavera. Come riporta il Corriere dello Sport.