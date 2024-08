Dia Lazio, Pedullà SICURO: «Colpo di spessore, ecco QUANTO spende Lotito. E ora c’è un altro obiettivo». Le parole del giornalista

Di seguito le dichiarazioni di Alfredo Pedullà su Youtube riguardo il calciomercato della Lazio.

PAROLE– «La Lazio ha trovato l’attaccante. Per me é un operazione di spessore, é l’attaccante che la Lazio voleva per fare l’assortimento giusto. Prendere Dia a 10 milioni mi sembra una spesa ben fatta. La Lazio dovrà completare ora con un tuttocampista, il nome di Folorunsho é da tenere in considerazione, fermo restando che ci sono altre società »