Dia Lazio, nuovi CONTATTI col giocatore: è nel mirino di diversi club all’estero, ma attende… LE ULTIME sul futuro dell’attaccante

Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, in casa Lazio ci sarebbero stati nuovi contatti in serata per Dia. L’attaccante ha altre soluzioni all’estero ma aspetta. Il giocatore è stato accostato diverse volte al calciomercato biancoceleste, vedremo se ci saranno i presupposti per mettere in piedi una trattativa. Dalla Salernitana è già approdato in biancoceleste l’ex compagno di squadra dell’attaccante Loum Tchaouna.