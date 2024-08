Dia Lazio, il club POTREBBE inserire il nome di QUESTO calciatore nella trattativa con la Salernitana: i DETTAGLI - Lazio News 24

Dia Lazio, la trattativa si avvia verso la chiusura con il club campano ma i biancocelesti potrebbero inserire il nome di questo giocatore

Rinforzo in arrivo in attacco per Marco Baroni, il quale potrà contare a meno di clamorosi colpi di scena anche su Dia in arrivo della Salernitana. L’affare è in dirittura d’arrivo, ma la Lazio nella trattativa ha un idea ossia inserire anche il cartellino di Gonzalez, che si avvierebbe a fare il percorso inverso ossia andare a Salerno. A riportare la notizia è Di Marzio