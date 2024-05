Dia Lazio, i CONTATTI proseguono! Ostacolo valutazione, il retroscena lascia senza parole

Dia Lazio, proseguono i contatti anche per l’attaccante della Salernitana: prezzo e dubbi sulle condizioni fisiche gli ostacoli

Come riportato dal Corriere dello Sport, il calciomercato Lazio continua a valutare anche il profilo di Boulaye Dia per l’attacco della prossima stagione.

Fabiani, nei colloqui con la Salernitana per Tchaouna, chiederà di nuovo il costo dell’operazione per l’attaccante ex Villarreal: nonostante la retrocessione la valutazione resta alta a causa anche della concorrenza della Premier League. Inoltre persistono diversi dubbi sulle condizioni fisiche del ragazzo. La pista per ora non decolla.