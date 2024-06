Dia-Lazio, la pista riprende quota: Fabiani contatta gli agenti, chiusura ormai dietro l’angolo. Tutti i dettagli

Come riporta Il Messaggero, il calciomercato Lazio continua a seguire molto da vicino Boulayé Dia, centravanti della Salernitana.

Scongelato dopo cinque giorni, ieri pomeriggio. Dia è di nuovo tiepido. Il DS Fabiani non lo ha mai mollato: lo aveva praticamente chiuso domenica scorsa con l’accordo con il suo entourage e con la Salernitana con la formula del prestito con obbligo di riscatto a 12 milioni fra un anno. Era sì una mossa per mettere pressione al Verna su Noslin, l’olandese esplicitamente richiesto da Baroni, ma anche per avere un degno piano B in attacco. Ora il tempo è tiranno, siamo davvero a un bivio decisivo. Setti continua a non voler fare sconti a Lotito sui 18 milioni richiesti, non ne bastano nemmeno 13 più Akpa Akpro. La Lazio invece può prendere Dia, senza pagarlo al momento, e liberarsi anche dell’esubero André Anderson sulla via di Salerno. Il club campano ha scongiurato il Collegio arbitrale, ha risolto bonariamente le pendenze col 27enne senegalese, ora pretende l’affondo. Ieri ci sono stati nuovi contatti, vanno scongiurati altri strategici bluff da Formello.