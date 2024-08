Dia ELOGIA Tchaouna: «Giovane e di GRANDE talento. Ecco cosa può ancora fare»

Boulaye Dia elogia Tchaouna: il neo attaccante biancoceleste parla del compagno, con cui ha giocato anche a Salerno

Boulaye Dia, a LSC, ha parlato di Loum Tchaouna, altro neo acquisto della Lazio.

LE PAROLE – «È un bello spogliatoio. Perché ho scelto il numero 19? Non c’era il mio numero preferito che è l’11, quindi Loum. mi ha consigliato di prendere il 19 perché lui ha il 20. Con Tchaouna ho giocato solo sei mesi insieme ed è già cresciuto tanto in poco tempo. È molto giovane e ha grande talento, deve ancora lavorare ma ha tutto il tempo per migliorare ancora».

L’INTERVISTA COMPLETA DI BOULAYE DIA A LAZIO STYLE CHANNEL