Dia e la CONCORRENZA di Castellanos: «Potrà AIUTARE la Lazio, vi spiego COME»

Boulaye Dia e la concorrenza in attacco di Castellanos: le dichiarazioni dell’attaccante senegalese della Lazio

Boulaye Dia, nella sua intervista a LSC, ha parlato anche della concorrenza nell’attacco della Lazio.

CONCORRENZA CASTELLANOS – «È sana, ci aiuta tra di noi e aiuta tutta la squadra. Uno deve essere sempre forte e questo avvantaggia tutti. Per me è importante che i compagni abbiano la qualità per superare l’avversario e servirci dentro l’area per fare gol. Keita Balde? Non l’ho ancora sentito, lo devo chiamare. Lui è senegalese come me, lo ricordo quando giocava alla Lazio. Mi ricordo anche di Klose che ha segnato tanti gol. Il gol con il Villarreal in Champions contro il Liverpool? È stato importante, ma per quello al Mondiale 2022 con il Senegal contro il Qatar lo è stato altrettanto. Io come papà? Devo essere l’esempio per mio figlio e per tutta la mia famiglia».

