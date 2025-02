Di Vaio a Sky Sport: «Tchaouna? Ne stiamo parlando con la Lazio ma non è l’unica idea del club per il mercato in entrata»

Di Vaio, il dirigente degli emiliani nel pre gara del Bologna con il Como fa il punto sul mercato soffermandosi sul biancoceleste

Ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della partita interna del Bologna con il Como, che chiude il sabato di serie A ha parlato Marco Di Vaio. Il dirigente degli emiliani, ha parlato della situazione del mercato della squadra soffermandosi su Tchaouna della Lazio

MERCATO – «Sull’esterno ci stiamo lavorando: non è semplice perchè cerchiamo gente pronta che conosca il campionato quindi ci sono alcune esigenze da rispettare, soprattutto desideri del tecnico. Calabria? Stephan ha manifestato la volontà di andare via: in questo momento non c’è l’accordo con l’Hoffenheim e c’è l’interesse del Como. Con i tedeschi non c’è l’intesa sulla formula e quindi abbiamo colto l’occasione per portarci avanti. Con Tchaouna ne stiamo discutendo con la Lazio, ma non è l’unica opzione».