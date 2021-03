Di Marzio: «Immobile è insostituibile per la Lazio e la Nazionale»

Una pioggia di elogi ha travolto Ciro Immobile. In questa giornata speciale, anche Di Marzio ha celebrato il bomber della Lazio

Nella giornata dedicata a Ciro Immobile, una pioggia di elogi è caduta sul giocatore. A TMW, stavolta, è Gianni Di Marzio a celebrarlo:

«Ci ha regalato gol meravigliosi, fatti con classe e ingegno. È insostituibile non solo per la Lazio ma anche per la Nazionale. Ha fatto gol fin da quando aveva 11 anni. Non è stato troppo apprezzato a Torino. Ha avuto una grande crescita anche caratterialmente, ha una bella famiglia. Ha risposto sempre a tutti con i gol, ed è così che si fa».