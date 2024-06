Tudor Lazio, Di Marzio: «L’allenatore NON verrà esonerato. Bisognerà capire questa cosa». Le parole dell’esperto di calciomercato

Gianluca Di Marzio è intervenuto a Calciomercato – L’originale, programma in onda su Sky Sport, ed ha parlato della situazione tra la Lazio ed Igor Tudor. Queste le sue parole:

PAROLE – «La Lazio non esonererà Tudor e senza offerte da altre squadre l’allenatore non lascerà i biancocelesti. Da capire se al croato piaceranno le prossime mosse della società, che ha già acquistato Tchaouna. Isaksen e Guendouzi potrebbero non essere delle prime scelte per Tudor, ma la Lazio punta su questi giocatori. Bisognerà capire se ci sarà una convergenza sui nomi della rosa per la prossima stagione».