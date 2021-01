Di Marzio – Si raffredda la pista Crotone per Djavan Anderson

Frenata nell’operazione Djavan Anderson-Crotone

Frenata nella trattativa tra Djavan Anderson e il Crotone. E’ quanto riporta Gianluca Di Marzio in queste ore sul proprio sito ufficiale. Il centrocampista della Lazio nutre ancora dei dubbi sul fatto di accettare o meno la destinazione, nonostante la sua situazione attuale a Roma, dove è ormai fuori dalla lista e sarebbe impossibilitato a disputare le partite di campionato e Champions League. La piazza di Crotone non sarebbe l’ipotesi preferita dal calciatore, che piuttosto vorrebbe ancora pazientare in attesa di eventuali nuovi scenari