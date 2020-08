Di Marzio – Questa notte la chiusura per Muriqi. Operazione da oltre 20 milioni

Muriqi ai dettagli, ci siamo: l’attaccante può ormai considerarsi un nuovo calciatore della Lazio.

Ve lo raccontiamo da giorni fino allo sfinimento. Vedat Muriqi sarà un nuovo innesto della Lazio, i quotidiani e i portali kosovari hanno ribadito nell’ultima settimana come la chiusura dovesse essere imminente, e l’agente del calciatore ha cominciato a seguire la Lazio sui social ed ha confermato lo stato avanzato della trattativa. Come riportato nello scorso pomeriggio, Muriqi aspettava soltanto l’ok del Fenerbahce, che questa notte ha trovato l’accordo con la Lazio. Come riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ai microfoni di SkySport

Questa notte o al più tardi nella prima mattinata la Lazio chiude l’affare Muriqi.

Dalle ultime indiscrezioni si tratterà di uno dei trasferimenti più onerosi dell’era Lotito, un’operazione da oltre 20 milioni che consegnerà ad Inzaghi un nuovo ariete.