Di Giovambattista Lazio: «Quei due sono nomi credibili in entrata»

Le parole di Ilario Di Giovambattista sul calciomercato della Lazio: «Una squadra totalmente diversa, rivoluzionata»

Ilario Di Giovambattista, direttore di RadioRadio, ha commentato su Twitter il calciomercato Lazio. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Dia e Alcaraz sono nomi credibili in entrata alla Lazio che si lascia anche lo spazio per una o due operazioni di fine mercato dopo le cessioni (Akpa, Cancellieri, Basic etc) . Una Lazio totalmente diversa, una Lazio rivoluzionata, sulla quale regna lo scetticismo generale. Il mister lo sa, i calciatori pure, solo il campo dirà chi ha ragione. Io credo ad una ripartenza di questa squadra da basi diverse ma più solide».