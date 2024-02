Lazio, Di Biagio fa il pronostico: «Spero che la Roma arrivi quarta mentre sulla Lazio dico…» Le parole dell’ex giocatore

Intervenuto ai microfoni di Tv Play, Luigi di Biagio, ha parlato cosi della lotta per la Champions:

«Non è facile però ti dico che la Roma nel momento in cui nel quarto posto c’è un vuoto se la deve giocare fino all’ultimo. Non è successo l’anno scorso né due anni fa perché comunque è stata sempre lontana. Spero ci riesca ma credo di no perché ci sono squadre più attrezzate, l’Atalanta sta andando fortissimo, il Napoli anche se non sta andando bene è sempre là e la Roma a livello numerico di rosa forse ha qualcosa in meno ma si deve trovare pronta. Quando si parla di sorprese, aldilà del Bologna che però non ce la farà come la Fiorentina e la Lazio che ha dei problemi, non si può non dire che l’Atalanta è sempre la sorpresa da dieci anni. cambiano i giocatori è veramente impressionante e per me è la favorita»