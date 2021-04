Di Bello e il rigore in Napoli Lazio: «Nessun errore di applicazione»

Ha fatto molto discutere la direzione di gara di Di Bello in Napoli Lazio, soprattutto sul rigore concesso dopo 5 minuti

Nessun errore su Di Bello sul rigore assegnato al Napoli contro la Lazio: lo scrive La Gazzetta dello Sport, che analizza.

«Un ribaltamento di fronte che può colpire per la repentinità forse, ma che non vede errori di applicazione del protocollo Var né alla conclusione a cui il fischietto pugliese giunge». La stessa cosa era già successo in Slavia Praga-Inter e in Serie A in Spal-Fiorentina.