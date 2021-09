Lazio, Di Battista: «Sbagliato non intervenire in difesa. La formazione...»

Il politico Alessandro Di Battista è intervenuto ai microfoni di Radiosei in vista della sfida tra Lazio e Milan di domenica

Le sue parole: «La formazione che dovrebbe scendere in campo contro i rossoneri è forte, ma è stato un errore non intervenire in difesa, siamo deboli. Luiz Felipe è il migliore che abbiamo, anche se ogni tanto si stira. Patric non è all’altezza. Il mio tifo? Sono un appassionato di calcio, ma soprattutto tifoso biancoceleste, e non lo nascondo»