Deulofeu e Milinkovic-Savic re degli assist: il post celebrativo della Serie A

Gerard Deulofeu e Sergej Milinkovic-Savic si dividono la vetta della classifica degli assistmen in Serie A

Cinque assist e un gol in sette partite per Sergej Milinkovic-Savic, che ha iniziato la stagione come meglio non poteva. Il Sergente è stato autentico trascinatore dei biancocelesti in campionato e i suoi numeri sono sotto gli occhi di tutti.

Come evidenzia la Serie A sui suoi post social, il serbo divide la vetta della classifica degli assistmen con Gerard Deulofeu: entrambi sono appaiati a quota 5.