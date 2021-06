Deschamps punge Mourinho: «Fallimento Francia? Come il Tottenham...»

Didier Deschamps replica a Josè Mourinho in merito alle dichiarazioni del portoghese sulla nazionale francese.

«Devono vincere perché altrimenti sarebbe un fallimento», queste le parole con cui ieri Mourinho descriveva la Francia a The Sun. Arriva immediata la replica di Deschamps affidata a Telefoot.

«Ho pensato lo stesso della sua squadra, il Tottenham, ma non è andata come previsto. Siamo favoriti per il nostro status di campione del mondo». Un Deschamps dunque piuttosto indispettito: questa la risposta del ct della Francia.