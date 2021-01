Derby, Piscedda: «La Roma ha studiato poco la Lazio»

Massimo Piscedda ha parlato di Lazio ai microfoni di Radiosei: ecco le sue parole

«La Lazio ha fatto la partita che voleva, la Roma l’ha studiata poco. Pensava di poter ripetere la prestazione fatta contro l’Inter. Con i biancocelesti non hanno potuto farlo, la squadra di Inzaghi ha capito che la Roma poteva essere battuta in tecnica, qualità e ripartenze. L’ha fatta palleggiare e poi l’ha infilata. Mi aspettavo una Roma molto diversa, più attendista. Se la Lazio è in giornata è devastante». Così Massimo Piscedda ai microfoni di Radiosei.