Demba Diop: «La Lazio è interessata a me? Il calciomercato è appena iniziato»

Demba Diop, il giovane talento dello Zulte accostato alla Lazio rilascia alcune dichiarazioni ai microfoni di wiwsport.com

Ai microfoni di wiwsport.com, ha parlato Demba Diop dello Zulte classe 2003, accostato alla Lazio per il centrocampo biancoceleste e rilascia queste dichiarazioni sul suo futuro

PAROLE – Lazio e Dortmund interessati? Conosco le voci come tutti gli altri. A volte chiamo il mio agente per avere informazioni, ma non sempre riesce a confermare. Tuttavia, ci sono club interessati. Ma è importante ricordare che il calciomercato è appena iniziato e alcune trattative possono richiedere tempo. Quindi dobbiamo rimanere sintonizzati e vedere cosa succede da qui alla fine di questa finestra di mercato estiva. Per il momento la mia priorità è giocare. Voglio essere in una squadra dove posso giocare, sia a Zulte che altrove. Alla fine, voglio solo giocare