Delio Rossi sull'addio di Immobile: «Non sarà facile sostituirlo»

Le parole di Delio Rossi sull’addio di Ciro Immobile alla Lazio: «Bisogna avere rispetto del passato ed attribuirgli un giusto tributo»

L’ex tecnico biancoceleste Delio Rossi, in esclusiva per Lazionews24, ha parlato dell’addio di Ciro Immobile ai biancocelesti. Di seguito le sue parole.

Dopo otto stagioni Ciro Immobile ha detto addio alla Lazio. Secondo lei ha fatto la scelta giusta? E come si sostituisce l’attaccante che ha fatto la storia di questo club?

«Innanzitutto onore e merito a questo giocatore che ha fatto la differenza in questi anni. Bisogna avere rispetto del passato ed attribuirgli un giusto tributo ed una giusta considerazione, ma i cicli finiscono e la Lazio deve guardare avanti. Non è facile sostituire Ciro, anche perché parlano per lui la sua storia e tutti i gol che ha fatto. Onestamente per rimpiazzare Immobile dovresti spendere tanti soldi per un centravanti. L’alternativa è crescersi qualcuno di giovane, altrimenti, come detto in precedenza, si deve andare sul sicuro e spendere molti soldi. Questo problema non ce l’ha solo la Lazio, ma anche il Milan, la Fiorentina, il Bologna, la Roma e il Napoli se va via Osimhen. Le uniche che possono contare sul proprio centravanti sono Juve e Atalanta».

L’INTERVISTA INTEGRALE A DELIO ROSSI