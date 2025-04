Delio Rossi: «Turnover? Per me quando Baroni non l’ha fatto è perché non vedeva alcuni pronti. Su Tchaouna...»

Le parole di Delio Rossi sulla Lazio di Baroni in vista dei prossimi impegni della squadra tra campionato e Europa. I dettagli

Le parole di Delio Rossi a Radiosei sulla Lazio in vista dell’Europa League.

PAROLE– « Bergamo è un buon viatico per giovedì – ha affermato l’ex allenatore – hai vinto in casa di una diretta concorrente, forse anche più forte di te, e con diversi cambi di formazione quindi c’è entusiasmo. Turnover? Per me quando Baroni non l’ha fatto è perché non vedeva alcuni pronti, non aveva garanzie»

TCHAOUNA– «Tchaouna? È un giocatore ‘elettrico’, ha fisico, anche frequenza di passo, ma non ha grande tecnica. Per me va in difficoltà soprattutto se deve giocare spalle alla parte. Magari un domani potrebbe diventare un quinto. Mi sembra un Dele-Bashiru, va inquadrato. Noslin magari è più timido, ma ha tecnica, è più bravo tecnicamente e mi aspetto che il prossimo anno possa fare qualcosa di meglio. Stesso discorso per Isaksen, era timido ma si vedevano le sue qualità. A me Isaksen e Dele-Bashiru incuriosivano, quest’ultimo copre tanto campo e ha fisicità. Non ha tecnica sopraffina, ma ha la cilindrata »