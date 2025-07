Delio Rossi sicuro: «Sarri? Una situazione da valutare. Ecco cosa dovrebbe provare» - Lazio News 24

Delio Rossi, ex allenatore della Lazio, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sui biancocelesti

Delio Rossi, ex allenatore della Lazio dal 2005 al 2009, ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti alla Gazzetta dello Sport riguardo alla nuova Lazio che sta prendendo forma, soffermandosi in particolare sulle scelte tattiche di Maurizio Sarri e sui giocatori come Dia e Castellanos.

Secondo Rossi, il modulo 4-3-3 adottato da Sarri potrebbe valorizzare le qualità di entrambi gli attaccanti. «Credo che il 4-3-3 sia un sistema che può esaltare le caratteristiche sia di Dia sia di Castellanos», ha detto l’ex tecnico biancoceleste. «È vero che è complicato vederli insieme, ma le loro caratteristiche sono diverse e quindi possono benissimo alternarsi in campo».

Rossi ha poi analizzato i punti di forza dei due attaccanti della «Lazio»: «Dia, dal punto di vista tecnico, forse ha qualche qualità in più. Castellanos, invece, offre quella profondità che altrimenti mancherebbe alla squadra. Non stiamo parlando di attaccanti di livello mondiale come Lewandowski, ma sono due giocatori che possono comunque dare un contributo importante alla «Lazio»».

Riguardo alle prove tattiche in ritiro, Rossi ha sottolineato l’importanza di sperimentare per capire quale sarà la formazione ideale. «In ritiro è giusto provare varie soluzioni – ha spiegato – perché il tecnico deve togliersi ogni dubbio. Con il mercato bloccato, Sarri deve imparare ad adattarsi a ciò che ha a disposizione. Questo significa che se pensa che serva un giocatore in un determinato ruolo, deve arrangiarsi con chi è già in rosa».

Infine, Rossi ha invitato alla calma: «È ancora presto per dire se Sarri schiererà Dia o Castellanos in un ruolo fisso durante la stagione. Serve tempo, e Sarri dovrà essere convinto delle sue scelte».

Con queste parole, Delio Rossi offre un punto di vista interessante sulla situazione attuale della «Lazio», in attesa di vedere come si evolverà il progetto di Sarri.