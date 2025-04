Delio Rossi: «Lazio? Non si risolvono i problemi a 8 giornate dalla fine. L'errore di fondo è...»

L’ex allenatore della Lazio, Delio Rossi, ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha parlato del momento dei biancocelesti

Delio Rossi ha analizzato il pareggio della Lazio contro il Torino ai microfoni di Radiosei.

LE PAROLE – L’errore di fondo è cercare il colpevole perché non risolve il problema, a 8 giornate dalla fine e con due competizioni da giocare. Si deve solo lavorare per migliorare la situazione. Rovella e Guendouzi hanno giocato ad un livello sopra il normale, era prevedibile immaginare che non potessero continuare così. La Lazio per buona parte dell’anno ha offerto il miglior calcio. Guendouzi squalificato a Bergamo? Ora c’è da pensare chi è a disposizione.