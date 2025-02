Delio Rossi: «Contro l’Inter non una brutta prestazione. Dia sottotono, vi spiego»

Delio Rossi, ex tecnico della Lazio, ha parlato così della sconfitta in Coppa Italia contro l’Inter di Simone Inzaghi

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Delio Rossi ha parlato così della sconfitta della Lazio contro l’Inter in Coppa Italia:

PAROLE – «Non voglio commentare l’episodio di Milano, ma la Lazio non ha fatto una brutta partita. Il rammarico è non aver sfruttato l’occasione con un Inter ai minimi termini. Ho visto una squadra col freno a mano tirato, non so se dovuto alla mancanza di alcuni giocatori. Non li ho visto come le altre volte, certamente meglio in quel primo tempo dell’Olimpico proprio contro i nerazzurri. Episodio? Lì è la società che dovrebbe farsi sentire, non il tecnico. La Lazio poi si è lasciata andare, io mi aspettavo qualcosa di più, che sfruttasse meglio le occasioni. Secondo me il 6-0 ha inciso mentalmente. Questa è una squadra che non ha tanti giocatori capaci di leggere i momenti della partita. È una squadra da “on-off”, tutto o niente.

Castellanos? Al netto della sua assenza vedo un Dia estremamente sottotono. Non vedo quel giocatore decisivo come in altri frangenti, sta rendendo al di sotto ora o stava rendendo troppo sopra prima. L’unico che sta giocando ad un ritmo diverso è Isaksen, oggi. Noslin e Tchaouna non stanno facendo bene, è chiaro che domenica metterà Pedro trequartista e Dia punta. Non credo al centrocampo a 3 contro il Milan, penso che Baroni non si metterà a fare esperimenti in corso d’opera».