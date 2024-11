Delio Rossi: «Baroni? Sta valorizzando al massimo tutta la rosa. Non è integralista, ma si adatta ai giocatori»

Le parole di Delio Rossi ha parlato di Baroni e della sua Lazio. Ecco cosa ha dichiarato

Delio Rossi, ex allenatore della Lazio, ha elogiato Baroni a Tuttosport. Ecco di seguito le sue parole

PAROLE– «Sta valorizzando al massimo tutta la rosa. Baroni non è integralista, ma si adatta ai giocatori. Non vende fumo tipo certi che pensano di essere i depositari del calcio, ma lavora in silenzio e la sua squadra gioca davvero bene »