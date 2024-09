Dele-Bashiru Lazio, TUTTO come previsto: è già stato RISCATTATO. Le CIFRE dell’affare

Dele-Bashiru Lazio, tutto come previsto: il centrocampista nigeriano è stato già riscattato da parte dei biancocelesti. Le cifre

Come raccontato da Il Messaggero, il calciomercato Lazio ha già riscattato Fisayo Dele-Bashiru dai turchi dell’Atayspor, come era stato già previsto dall’affare andato in porto in prestito la scorsa estate.

Dopo il prestito oneroso di 2 milioni di euro, è stata infatti pagata dal club biancoceleste la prima delle tre rate per il pagamento dei 3,680 milioni per l’obbligo pattuito con l’altro club.